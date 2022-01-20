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Kahramanmaraş'ta yoğun kar nedeniyle ceviz seraları zarar gördü

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ceviz seraları zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ceviz seraları zarar gördü.


Dulkadiroğlu ilçesi ballıca Mahallesinde bulunan ceviz seraları yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan seralar çöktü.


Yoğun kar yağışı nedeniyle seranın çöktüğünü ve büyük bir zarar gördüğünü söyleyen sera sahibi Ahmet Kasım Erdönmez, "Kar yağışı nedeniyle seralarımız zarar gördü. Karın ağırlığına dayanamayan ceviz seraları kırıldı. Çok mağdur durumdayız" dedi.

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