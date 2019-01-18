Kahramanmaraş'ta yol çöktü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çevre yolu üzerinde çökme meydana geldi. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta etkili olan aşırı yağışların bilançosu ağır oldu. Kentin farklı noktalarında meydana gelen heyelan ve çökmeler yağışların bitmesine rağmen devam ediyor. Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Sümbüllü Caddesi çevre yolu üzerinde çökme meydana geldi. Asfaltın kırılması ve yolun alttan içe doğru kayması nedeni ile yolun çöktüğü öğrenildi.

Yoldaki çökme sonrasında önlem alan Trafik ekipleri geçici olarak yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri ise çöken yolda çalışmalara başladı. Çöken yolun ve kırılan asfaltın gece saatlerinde tamir edileceği ve sabah saatlerinde yolun tekrardan trafiğe açılacağı bildirildi.