Kahramanmaraş'ta yol onarım çalışmaları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası deforme olan yollarda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de İmran Kılıç Bulvarı Kavşağı'ndan eski Canlı Hayvan Pazarı'na devamında da odun ambarı ve haller bölgesine ulaşım sağlayan arter oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada:"Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca toplamda iki buçuk kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip arter sıcak asfaltla yenileniyor. Deforme olduğu için araç trafiğinde aksamalara neden olan arterde yürütülen yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak"denildi.