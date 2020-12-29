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Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterin Yalnız Ardıç mevkiindeki çalışmalarını tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan arterin Yalnız Ardıç mevkiindeki çalışmalarını tamamladı. Daha önce yolun darlığı sebebiyle araç geçişlerinde sorunların yaşandığı bölge 3 şeride çıkarıldı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan 11 kilometrelik arterde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Yalnız Ardıç mevkiinde genişletme çalışmalarını tamamladı. Daha önce bölgede yolun daralması sebebiyle ulaşımda sorun yaşanıyordu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaya bölgedeki yol genişletildi.


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yedikuyular Kayak Merkezimize ulaşım sağlayan arterde Yalnız Ardıç mevkiinde yolun daralması sebebiyle sorun yaşanıyordu. Gerçekleştirdiğimiz çalışmayla yolun genişliğini 5 metreden 8 metreye çıkardık ve 3 şerit olarak hemşehrilerimizin kullanımına sunduk” ifadeleri kullanıldı.

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