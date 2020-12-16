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Kahramanmaraş'ta yurtlar dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, korona virüs ile mücadele kapsamında yurtlarda dezenfektan çalışmaları yapılıyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sağlıkçılar, filyasyon ekipleri ve karantinada kalacak vatandaşlara tahsis edilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yurdu'nda yer alan odalar, sosyal ve ortak alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Toplamda 4 blok ve 1 idari binadan oluşan yurtta oda, tuvalet ve banyoların yanı sıra, yemekhane, asansör ve çamaşırhane gibi ortak alanlar da dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

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