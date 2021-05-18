Kahramanmaraş'ta zararlılarla mücadele

Kahramanmaraş'ta mevsime bağlı artış gösteren zararlılarla mücadele sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler mevsime bağlı artış gösteren zararlı popülasyonlarına karşı mücadele uygulamalarına devam ediyor.

Ramazan ayı ve bayramı genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 54 araç ve 110 personelden oluşan mücadele timi sivrisinek ve karasinek gibi vektörlere karşı gece ve gündüz yapılan ilaçlamaların yanında, ağaç ve yeşil bitki zararlıları ile kene, kemirgen ve hamamböcekleri gibi haşerelere karşıda ilaçlama yapıyor.