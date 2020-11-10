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Kahramanmaraş'ta zeytinde 15 bin rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş’ta 15 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta 15 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor.


Kahramanmaraş genelinde zeytin üretiminde 15 bin ton rekolte, 3 ila 4 ton da yağ üretimi bekleniyor.


Üretici Ayten Demirdöğen, hasat ettikleri zeytinleri işletmelere götürüp yağ ürettiklerini ve kilosunu 25 liradan sattıklarını söyledi.


Yıllık ortalama 150 ton yağ ürettiklerini söyleyen Mehmet Zor ise, “Bir yıl önce kapasitemizi artırdık bir makine daha ekleyerek üretime devam ediyoruz" dedi.


Yağ elde etmek için topladıkları zeytini tesise getiren Ahmet Özdemir ise bu yıl verimden ve kaliteden memnun olduklarını söyledi.

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