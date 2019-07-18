Kahramanmaraş'ta zeytinlikte yangın

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaş, çektiği videoda ise otluk alanların ve anızların yakılmaması konusunda uyarılarda bulunarak videosunu sosyal medyada paylaştı.