İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta zeytinlikte yangın

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaş, çektiği videoda ise otluk alanların ve anızların yakılmaması konusunda uyarılarda bulunarak videosunu sosyal medyada paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.