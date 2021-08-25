Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 50'nci kilometresi Edebiyat Yolu tünel çıkışında meydana geldi. Göksun istikametinden Kahramanmaraş'a gitmekte olan 34 RZ C115 plakalı Mehmet Salih Dağ idaresindeki kamyon, önünde seyreden 46 DH 532 plakalı kamyona direksiyon hakimiyeti kaybederek çarptı. Çarpılan aracın arkadaşı olduğu öğrenilen ve onu takip eden tır şoförü de yardım maksatlı aracını emniyet şeridinde park ederek olay yerinde durdu. Arkadan gelen 34 CSK 137 plakalı tır ise hızını alamayarak park halindeki diğer araçlara çarparak şarampole yuvarlandı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Mehmet Salih Dağ kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.