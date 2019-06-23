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Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 13 yaralı

Kahramanmaraş’ta 3 otomobilin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 3 otomobilin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi Gazi Mustafa Kuşçu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Musa G. yönetimindeki 46 BC 688 otomobil, Basil N. yönetimindeki 46 SAA 062 plakalı otomobil ve Süleyman G. yönetimindeki 27 DU 835 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, kazazedelerin yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.


Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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