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Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda meydana geldi. Plaka ve sürücü isimleri öğrenilemeyen araçlar Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki 4 yaralıya müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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