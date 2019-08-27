Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçesi Çağılhan Mahalesi'nde meydana geldi. Mehmet Yapar'ın (42) kullandığı 46 E 7376 plakalı tıra, Afşin ilçesinden Göksun ilçesine seyir halindeyken arkadan gelen Yunus Eren (37) idaresindeki 46 EZ 711 plakalı hafif ticari araç çarptı. Hafif ticari araca ise arkasındaki Bayram Sakızcı (22) idaresindeki 31 ACJ 113 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan İsmet Eren (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yunus Eren ile 7 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Emin ve İsmet Emin Eren itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif ticari araca arkadan çarpan otomobildeki Bayram Sakızcı ile Mehmet Sönmez de (27) yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sakızcı ve Sönmez'in Gaziantep'te uzman jandarma olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.