Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde sınav öğrencileri için DYK başladı

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) başladı.

Kahramanmaraş genelindeki tüm ilçelerde kurulumu tamamlanan 45 merkezde, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için DYK eğitime başladı. DYK'nin yapılacağı yeni çadırlar kurulmaya devam ederken, kurulumu beklenen 60 çadır ulaştığında toplamda 105 çadırda eğitimler devam edecek.

Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere aynı zamanda destek kaynak kitaplar da verilecek. Konu ile ilgili açıklama yayımlayan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bakanlığımızın desteği ile ihtiyaç duyulan ilçelerimize farklı illerimizden 73 gönüllü öğretmenimiz DYK kurslarında görevlendirilmiştir. İlimizde sınava hazırlanan tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizin hepsine ulaşılarak, DYK kursları talep etmeleri durumunda bu kurslarımız açılmaya devam edecektir" dedi.