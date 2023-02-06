İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'taki deprem enkazı havadan görüntülendi

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük hasara sebep oldu.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler şehir merkezinde büyük hasara sebep oldu. Bin 541 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin kalbindeki Kahramanmaraş şehir merkezinde yıkılan binalar, havadan dron ile görüntülendi.


Egemen Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında onlarca binanın enkazı havadan İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi. Yıkılan binalardan geriye gözyaşı ve hüzün kalırken, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

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