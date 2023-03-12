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Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

6 Şubatta Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi.

6 Şubatta Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Çardak mahallesi Berit dağındaki fay kırığı böyle görüntülendi.


Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çardak mahallesindeki Berit dağındaki görüntü ürküttü. Afşin belediyesinin deprem sonrası bölgede yaptığı drone çekimlerinde Berit dağını neredeyse ikiye ayıran fay kırıkları depremin yıkıcı etkisini bir kere daha gösterdi. Kilometrelerce uzanan ve dağı neredeyse ikiye ayıran fay kırığının yaşandığı Çardak mahallesinde 86 kişi hayatını kaybetti.

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