Kahramanmaraş'taki kantincilere federasyon ve milli eğitim camiasından uyarı

Türkiye Kantinciler Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, Kahramanmaraş'taki kantin işletmecileriyle bir araya geldi. Osmanoğlu, “Bizler okullarda rehber öğretmen gibi görev yapmak zorundayız. O çocuklar bizlere emanet edilmiştir”dedi.

Kahramanmaraş'taki okul kantin işletmecileri ile bir araya gelen Osmanoğlu, kantin işletmeciliğinin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, “Bu mesleği iyi icra eden arkadaşlar, hem dünyasını hem de ahiretini kazanır. Bizler okullarda rehber öğretmen gibi görev yapmak zorundayız. O çocuklar bizlere emanet edilmiştir. Bu temiz saf duygulu çocuklar önünüze parayı koyup ona göre ürün isterler ve o duyguyu su istimal etmememiz gerekir. Kendi çocuklarımıza yediremeyeceğimiz ürünleri, bu ülkenin evlatlarına yedirmemeliyiz. Zehirlenmeler var dediler ancak o zehirlenmeler kantinlerde olmadı. Ben adli tıp raporunu alıp inceledim ve çocuğun boğulma ve su ile hayatını kaybettiği belirlenmiş. Ama olay bize patladı. Kantin işletmeleri tarafından bu iş yapılmış olsaydı bugün içerdeydim. İşimiz çok zor, sağlıklı ve itinalı çalışmak zorundayız” diye konuştu.

“Hiç kimse kendi çocuğuna yedirmeyeceği şeyi satmasın”

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise, okullarda maddi durumu olmayan çocuklara yardımcı olunması konusunda kantin işletmecilerine öneri ve uyarılarda bulundu.

Kantinlerde satılan ürünün kanun ve helallik ilkelerinin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, “Sizin satacağınız ürünlerin kanunilik ilkesinin yanı sıra helallik ilkesine de uymanız gerekir. İsterse 10 dakika içerisinde bin tane il müdürlüğü feda olsun tolerans gösteremem. Hiç kimse kendi çocuğuna yiyemeyeceği ürünü satmasın. Kendi evinde kullanmadığı malzemeyi kullanmayın. Kantinlerde kimsesizlerin kimsesi olun. Bazı parası olmayan çocuklar vardır ve onlara 3-5 tane istediği ürünleri verin. Sağ eliniz ile verin sol eliniz bile bilmesin” diye konuştu.

Kahramanmaraş Sağlıklı Yaşam Kantinciler Esnaf Derneği Başkanı Abdülkadir Zeki Gülmez ise, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde faaliyet gösteren kantincilerimizin tamamı hijyen belgesini aldılar. Yüklenici olarak çalışan kantinci arkadaşlarımız iş güvenliği belgesini aldılar ve kantinci arkadaşlarımıza yerinde üretim ve yerinde tüketim eğitimlerimizde tamamlanıyor. Ankara ve Diyarbakır'da yediği üründen hayatını kaybeden çocuklarımızın ailelerine de başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.