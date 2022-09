Kahramanmaraş'taki kütüphanelerde ‘KPSS' yoğunluğu

Kahramanmaraş'ta bulunan halk kütüphanelerinde KPSS sınavı yoğunluğu yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ta yaklaşan lisans ve ön lisans KPSS sınavı öncesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan halk kütüphanelerinde yoğunluk yaşanıyor. YGS, ALES, TUS, YDS, KPSS gibi sınavlara hazırlık yapan öğrenciler, ders çalışmak ve etüt yapabilmek için halk kütüphanelerini tercih ediyor.

Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi ve Milli İrade Halk Kütüphanesi'ne gelerek hem ders çalışan hem de eksik konularını bitirmeye gayret gösteren öğrencilere kütüphane görevlileri de yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, Edebiyatın Başkenti olan Kahramanmaraş'ta kütüphane kültürünün genç-yaşlı bütün vatandaşlarda var olduğunu ifade ederek, “Kütüphanelerimizin etüt salonu olmasında bir beis var mı dersek, aslında yok. Çocuklar ve gençler kütüphanelerimizi hem okuma hem de etüt salonu gibi ders çalışma ortamı olarak kullanması konusunda bir sıkıntı yok" dedi.

Kütüphanelerde etüt yapan öğrencilere deneme sınavı da yaptıklarını dile getiren Sofioğlu, “Kütüphanelerimizde etüt yapan öğrencilerimiz için bizler deneme sınavları yaptık. Geçen yıl her bir kütüphanemizde 12 adet deneme yaptık ve öğrencilerimiz bu uygulamadan çok keyif aldılar. Kırsaldaki kütüphanelerde kitaba ulaşması zor olan öğrencilerimiz için YKS, Ön lisans KPSS ve lisans KPSS test kitapları aldık. Kırsaldaki kütüphanelerimize raflar dolusu kitapları koyduk ve öğrencilerimize karalama yapmayacak şekilde kullanıma sunduk” diye konuştu.

Şehrin hemen hemen bütün mahallesinde halk kütüphanesi olduğunu ve insanların yürüme mesafesi ile kütüphanelere ulaştığını dile getiren Sofioğlu, “Kahramanmaraş'ta kütüphane alışkanlığının kütüphaneciliğe diğer illerden daha erken başlamasından dolayı olduğunu düşünüyorum yani belediye formatlı kütüphanecilik 1992-1993 yılları arasında başlamış. O yıllarda belediyelerde görev almış bürokratların her seferinde birileri üzerinden gayretle yürümesinden kaynaklı sayılar hızlı bir şekilde artmış. Bu çalışmalar da spontane şekilde gelişmeyip, araştırılarak ve seçilerek alınan kitaplardan oluşmuş. Bizim bu göreve geldiğimizde 70 bin ila 80 bin arasında olan kitap sayısı şu anda 130 bine ulaşmış. Edebiyatın başkenti olarak çıktığımız bu yolda kitap sayımız oldukça iyi durumda. Kahramanmaraş'ta nüfus kadar kitap var vatandaşlarda. Kahramanmaraş'ta 1 milyon 150 bin nüfus var, 1 milyon 250 bin adet ise kitap var ve bu önemli bir şey. Kütüphaneler konusunda da okuyucu ve kullanıcı sayısı hep çok olmuş ama bir süre sonra nasıl olmuşsa bizim kütüphanelerimiz daha sonra etüt merkezi gibi olarak kullanılmaya başlanmış. Şehrin her tarafında, mahallesinde kütüphane var ve çocuklar ulaşıyor her koşulda. Bunun anlamı ise herkes kütüphanelere herkes yürüme mesafesinde ulaşabiliyor olması demek. Kütüphanelerimizde öğrencilerimizin biraz sınav stresini alabilmek için çay-simit söyleşilerimiz vardı. Pandemi dolayısı ile biraz öteledik bu etkinliğimizi. Gençlerimiz en çok kendilerinin dinlenmemesi konusunda şikayetçi. Ne diyorlar, neden acı çekiyorlar kimse dinlemiyor diye düşünüyorlar. Belirli kütüphanelerimizde çay simit bizden hayata dair söyleşiler yapıyoruz. Şu an Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki kütüphanede KPSS olduğu için yapamıyoruz ama diğer kütüphanelerde çeşitli etkinlikler yapıyoruz” ifadesini kullandı.