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Kahramanmaraş'taki orman yangınında 25 hektar alan yandı

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken şuana kadar yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken şuana kadar yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.


Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesi kırsalında çıkmış, alevler arasında kalan ormanlık alandaki yangın rüzgarında etkisiyle büyümüştü. Olay yerine çok sayıda orman söndürme ekibi ile hava ve karadan müdahale edildi.


Saatler sonra kontrol altına alınan yağında yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yerleşim yerlerinin de olduğu bölgede çevre sakinlerinin de yangına müdahale etti.


Yangında söndürme ve soğutma işlemleri ise devam ediyor.

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