Kahramanmaraş'taki orman yangınında 50 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınırken 50 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık arazide yangın çıktı. İhbar üzerine havadan ve karadan yangın ekipler müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek birçok noktaya sıçrayan yangın, 16 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma işlemleri devam ediyor.