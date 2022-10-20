Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe merkezindeki çalışmalarında bir şahsın üzerinde kullanıma hazır şekilde metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotik ekipleri, çalışmanın devamında söz konusu kişinin uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Şahsın, Güneşli Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, ikamette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 56,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 2 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.