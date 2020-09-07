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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Uzun soluklu takip yapan narkotik polisleri, 8 ayrı olayda uyuşturucu satan 12 kişiyi suçüstü yaptı. Çevre illerden uyuşturucu madde getirerek sokak satıcısı torbacılar vasıtasıyla il merkezinde tenha alanlarda, parklarda ve sokak başlarında satış yapan şüpheliler adım adım takip edilerek yakalandı. Şahısların üzerinde ve baskın yapılan çok sayıda adreste arama yapan polis, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, paketleme malzemeleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Operasyonlarda satışa hazır paketler halinde metamfetamin, skank, eroin, bonzai ile 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.


Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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