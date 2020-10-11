İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'taki yangınlarda 65 hektar orman alanı zarar gördü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Andırın ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Andırın ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde önceki gün, Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalında ise dün çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Gece boyunca yangın bölgelerinde soğutma çalışması yapıldı. 220 personel, 55 arazöz, 10 su tankı, 4 dozer ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangınlarda ilk belirlemelere göre 65 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.