Kahramanmaraş'tan 79 ülkeye ihracat

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Ocak ayında Kahramanmaraş'tan 79 ülkeye 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi

Kahramanmaraş'ın 2019 Ocak dönemi ihracat performansını değerlendiren Zabun, “2018 yılını 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmıştık. 2019'un Ocak ayında ise 79,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye'nin 17. büyük ihracatçı kenti olarak ihracatçı şirket sayısını ise 294'den 309'a yükselttik. Her geçen gün ihracatını geliştiren şehrimiz iş dünyası, Ocak döneminde 79 ülkeye ulaşarak pazarlarını genişletmeye devam etmiştir” dedi.

Kahramanmaraş'ta, 2019 yılı Ocak ayında İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Tunus, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Özbekistan'ın en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu belirten Zabun, "Bu ülkelere toplam 52,4 milyon dolar ihracat yapıldı. İhracatın sektörlere dağılımında ise tekstil, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, makine sektörleri ana ekseni oluşturdu. Bu sektörler, Ocak ayında 76 milyon dolar ihracat yaptı. En çok yükselişi ise makine sektörü yüzde 199'luk artışla sağladı. Makine sektörü ilk kez ihracatımızda ilk 5 sektör arasına girdi. Bu da üretim ve ihracatta katma değerin yükselmesi bakımından çok önemli bir gelişmedir” dedi.

2019 yılında dış ticarette ekonomik kalkınma adına çok önemli gelişmeler yaşanacağına dikkat çeken Zabun, "Ülkemizin en temel hedeflerinden birisi olan dış ticarette dengeli bir yapının oluşturulması açısından 2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranında çok önemli bir gelişmelerin yaşanacağına inanıyoruz. İhracatta başarıyı sürdürülebilir kılmak, yenilikçi ürünlerle küresel pazarlarda konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Rekabetçi olduğumuz sektörlerde küresel ticaretteki payımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Güçlü olduğumuz ürünlerde ne kadar ilerlersek ve bu gücümüzü ihracat pazarlarına ne kadar yansıtabilirsek, ihracatımız da o ölçüde artırabiliriz. Şehrimiz, ekonomide yeni başarı öykülerine imza atıyor. 2018'de ihracatımızı ve ihracat yaptığımız ülkeleri artırdık. İnanıyorum ki, 2019'da da başarı çıtası yükselecek. İhracat yapan şirketlerimizi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.