Kahramanmaraş'tan Afrika'ya 10 bin Kur'an-ı Kerim

Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Güney, açlık ve fakirlikle mücadele eden Afrika halkının Kur'an mushafına ulaşamadığını, Kur'an'ı tahta levhalara yazarak öğrenmeye çalıştıklarını belirterek, 90 günde Afrika'ya 10 bin Kur'an dağıtacakları kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Son yıllardaki kuraklık nedeniyle zor olan yaşam şartları gitgide ağırlaşan Kamerun, Çad, Bangladeş ve Arakan gibi ülkelerde çeşitli yardımlarda bulunan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Afrikalı yetim ve hafızlar için 90 günde 10 bin adet hediye Kur'an-ı Kerim kampanyası başlattı.

Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Güney hediye Kur'an kampanyanın detayları hakkında bilgi vererek herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet etti. Başkan Güney, “Afrika'da hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu tüm dünya biliyor. Bunun üzerine de iç savaş, kıyımlar, açlık, sefalet o coğrafyadaki yaşamı içinden çıkılmaz hale sokuyor. Gönül coğrafyasındaki din kardeşlerimiz için boş durmuyoruz, inanın oradaki yaşama şahit olsanız, başınızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyamazsınız. Sömürgeci devletlerin misyonerlik çalışmalarını yaptığı o coğrafyada Müslüman kardeşlerimiz, hafızlarımız, yetimlerimiz Kur'an-ı Kerim'in mushafına (Nüshasına) ulaşamıyorlar, tahta levhalara yazarak okumaya çalışıyorlar. Biz de Dernek olarak 90 günde 10 bin Kur'an kampanyasını başlattık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinin yanı sıra özellikle Avrupa'daki gurbetçilerimizden de kampanyamıza yoğun ilgi gösteren oldu” dedi.