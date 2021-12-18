Kahvehanelerdeki vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, kahvehanelerdeki vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde, trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla kahvehanelerde bulunan vatandaşlara hız kurallarına riayet, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması, traktörlerde rops demiri ve sarı çakar lamba, römorklarda ise reflektör kullanılması konuları başta olmak üzere kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda ve güvenli trafik için yapılması gerekenler hususunda bilgilendirme yaptı.

Jandarma Trafik Timlerince faaliyette vatandaşlara trafik kuralları konusunda el broşürü dağıtıldı.