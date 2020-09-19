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Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu

Kahramanmaraş’ta kamyonetin arkasından tutarak yolculuk yapan bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta kamyonetin arkasından tutarak yolculuk yapan bisiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kahramanmaraş Kayseri karayolu Tekir Mahallesi mevkiinde kaydedilen görüntüler bu kadarına da olmaz dedirtti. Görüntülerde, bisikletiyle yolculuk yapan bir vatandaş, canını hiçe sayarak yaklaşık 60 kilometre hızla giden kamyonla birlikte kilometrelerce yol aldı. Bisiklet sürücüsü bir eliyle kamyondan diğer eliyle bisikletinden tutarak tehlikeli yolculuk yaptı. Bir süre sonra gözlerden kaybolan bisiklet sürücüsünün yolculuğunun nereye kadar devam ettiği bilinmiyor.

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