İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Kahramanmaraş'tan Göksun yönüne giden Hacı İ. K. yönetimindeki idaresindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Andırın yol ayrımına geldiği sırada Aziz D'nin kullandığı 46 F 5375 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anında kamyonetin arkasında bulunan stepne kamyonetin kasasından fırlayarak kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa A. idaresindeki 46 ABC 150 plakalı otomobilin üzerine düştü.


Kazada, otomobil sürücüsü Aziz D. (54) ile otomobilde bulunan Can D. (30), Nazlı D. (30), Sevilay U. (49) ve Eren G. (12) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.