Kamyoneti çaldı sattı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir kamyoneti çalıp sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yer alan bir iş yeri önündeki kamyonetin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiği tespit edilen Mehmet Z. (37), kısa sürede yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinin çalıntı kamyoneti Hatay'da sattığı tespit edilirken, bulunması çalışma devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.