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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında her iki aracın da sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında her iki aracın da sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Malatya Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hakan S. idaresindeki 44 KF 876 plakalı otomobil ile Hakan D.'nin kullandığı 35 AL 8471 plakalı kamyonet çarpıştı. Her iki araç da çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıktı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın çarpıştıktan sonra savrulmaları yer alıyor.

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