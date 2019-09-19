İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Çatova Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan anayola çıkan Bekir K. idaresindeki 46 D 2912 plakalı kamyonet ile Şahin Mert Y.'nin kullandığı 06 BNT 699 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobil, yol kenarına savrulurken kamyonet ise devrildi. Kamyonetin altında kalan sürücü Bekir K., çevreden yetişen vatandaşlarla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ömer T. ve Gökay Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.