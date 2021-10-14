Kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

59 yaşındaki kadının can verdiği kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi kesimine meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen Habibe Karpuz (59) adlı kadına, Göksun istikametinden gelen, plakası ve modeli belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Talihsiz kadın ağır yaralanırken kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karpuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karpuz'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.

Kaza yerinden kaçan beyaz renkli kamyonun plakasının ve sürücüsünün belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.