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Kanlıdere yolu genişletiyor

Kahramanmaraş’ta yol genişletme çalışmaları nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli ile Kanlıdere caddeleri arasındaki yol, 12 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Kahramanmaraş'ta yol genişletme çalışmaları nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli ile Kanlıdere caddeleri arasındaki yol, 12 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Şekerli Caddesi ile Kanlıdere Caddesi arasındaki güzergâhta yol genişletme çalışmaları gerçekleştirecek. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki hat 12 Nisan Pazartesi saat 07.00 itibariyle 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürücülerin, alternatif olarak Mıllış Nuri Caddesi - Divanlı Caddesi istikametini kullanabilecekleri belirtildi.

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