Kanser hastası sözleşmeli er hayatını kaybetti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce operasyon esnasında kayalıklardan düştükten sonra ayağındaki kemik ezilmesi nedeniyle kansere yakalanan sözleşmeli er Hulusi Demirci, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Hulusi Demirci (23), vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan Ormanlı Karakolu'nda görev yapmaya başladı. Demirci, yaklaşık 2 yıl önce operasyon sırasında kayalıklardan düştü. Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Demirci, ayağındaki ezilmeye bağlı olarak oluşan kangren nedeniyle kemik kanserine yakalandı. GATA dahil olmak üzere değişik hastanelerde tedavi gören Demirci, son olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Demirci, tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Demirci'nin cenazesi, yarın askeri törenle defnedilecek.