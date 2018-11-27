Kansere yenik düşen asker, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce kemik ezilmesi nedeniyle yakalandığı kanser hastalığı sonucunda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Elbistanlı piyade sözleşmeli er Hulusi Demirci, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade sözleşmeli er Hulusi Demirci (23), vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan Ormanlı Karakolu'nda görev yapmaya başladı. Demirci, yaklaşık 2 yıl önce kemik ezilmesi sonucunda kanser hastalığına yakalandı. GATA dahil olmak üzere değişik hastanelerde tedavi gören Demirci, son olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Demirci, tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Demirci için, memleketi Elbistan'da askeri cenaze töreni düzenlendi. Hocazade Camii önündeki askeri törene, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demirci'nin, Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, polis araçlarının sirenleri eşliğinde törenin yapılacağı alana getirildi. Burada silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan naaş, tören alanına götürüldü. Ağabeyinin Türk bayrağına sarılı naaşı başında gözyaşı döken kardeş Cuma Demirci, “Ağabey kalk evimize gideceğiz” derken acılı baba Mevlüt Demirci ise, “Askerliği severdin de nasip olmadı kurban olduğum” dedi. Son kez oğlunun tabutuna dokunan anne Sultan Demirci de, “Güle güle git ciğerim” diyerek oğlunu uğurladı.

Piyade sözleşmeli er Hulusi Demirci'nin cenazesi, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından tekrar silah arkadaşlarının omuzlarına alındı. Mezarlık girişine kadar askerlerin taşıdığı ay yıldızlı bayrağa sarılı tabut, burada vatandaşlar ve Demirci'nin yakınları tarafından omuzlanarak mezarın olduğu yere kadar götürüldü. Demirci'nin cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde Hocazade Mezarlığı'nda defnedildi.