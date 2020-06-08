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Kapağı açık kalan deponun içine düştü

Kahramanmaraş’ta bir apartman önündeki açık kalan depo kapağını fark etmeyen bir kişi deponun içine düştü.

Kahramanmaraş'ta bir apartman önündeki açık kalan depo kapağını fark etmeyen bir kişi deponun içine düştü.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesinde yaşandı. Bir görevli tarafından apartmanın depo bölümünün kapağı açıldı. Apartmandan dışarı çıkan ve yoluna devam eden Hasan G. isimli bir genç ise, depo kapağının açık olduğunu fark etmeyince aşağı düştü. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, genç hafif şekilde yaralandı.

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