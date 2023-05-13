Kapalı sosyete pazarlarında ticaret tekrardan canlanıyor

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta sosyete pazarlarında ticaret canlanmaya başladı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan sarsıcı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ticaret ve ekonomi tekrardan eski canlılığına dönmesi için çalışmalar sürüyor. Depremin ardından bir ayı aşkın süredir işlerine ara veren pazarcı esnafları deprem öncesi ticareti faaliyetlerine dönmeye başladı. Kentte tekrardan kurulan sosyete pazarları da son haftalarda rağbet görmeye başladı. Özellikle Cumartesi ve Pazartesi günleri 200'e yakın esnafın açtığı tezgahlarda giyim, halı, takı, parfüm ve benzeri ürünlerin satışı yapılıyor.

“Esnaf fiyat yükseltmedi, aksine düşürdü”

Kahramanmaraş'ı tekrardan ayağa kaldırmak için esnafın önemli rolü olduğunu ifade eden pazar esnafından Kadir Sancak, “Depremden kısa bir süre sonra zaten biz burayı 1 Mart ve 1 Nisan arası her gün açtık. Sırf insanlarımıza yardımcı olabilmek için çünkü o an insanlarımız hiçbir şey bulamıyordu, biz biraz daha yardımcı olabilmek için açtık. En azından şehrimizi ayağa kaldırmak için güzel oldu ve şu anda yavaş yavaş yaralar sarılıyor. İnşallah daha da iyi olacak. Biraz zaman alacak, kolay bir şey atlatmadık. Merkezde olsun, bazı bölgelerimiz olsun çoğu yerlerimiz yıkıldı. Geçici konteyner alanları kuruldu ama o eski günlere dönmemiz biraz daha zaman alacak. O yüzden biz burada halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremde olsun depremden sonra olsun burada hiçbir esnaf fiyat yükseltmedi, aksine düşürdü ki insanlarımız daha rahat alsın, elimizden geleni yaptık” dedi.

Pazarcılardan Ahmet Can Zeytun ise depremin ardından sürecin çok zor geçtiğini vurgulayarak, “Mağazamızın yıkılmasından dolayı pazarlara destek oluyoruz çünkü fiyatlar afaki rakamlar. Deprem psikolojisi olsun, ekonomik kısım olsun burada müşterilerimizi kırmadan üzmeden gerek fiyat gerekse ürün konusunda isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Osmanlı'dan itibaren bizim pazar kültürümüz ölmedi. Birkaç bölgede pazar yerleri kapalı bundan dolayı da bazı esnaflarımız mağdur oluyor. Biz de yer konusunda sıkıntı çekiyoruz ama hayırlısı olsun” diye konuştu.