Kapanan yollar paletli ambulanslarla aşılıyor

Dr. Ali Nuri Öksüz, kış aylarında kardan kısa süreli kapanan yolları paletli ambulanslarla aştıklarını söyledi.

Öksüz, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü envanterinde toplam 6 adet kar paletli 1 adet de Snow-Track diye tabir edilen paletli ambulansın olduğunu belirterek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin 7/24 vatandaşlara hizmet sağladığını söyledi.

Kış aylarının sert geçmesiyle kar paletli ambulansa ihtiyaç duyan hasta sayısının arttığını söyleyen Öksüz, “Kar paletli ambulanslarımızla 2018'in Aralık ayında 33, 2019 Ocak ayında 57 hastaya ulaştık. Bu vakalarda, Dulkadiroğlu, Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun'da yoğun kar yağışından etkilenen ve yolları kısa süreli kapanan yerleşim yerlerine ulaştık. Yerinde müdahalelerin yanında hastaneye sevk edilmesi gereken hastalar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Doğum ve Yörük Selim Ek Hizmet Binalarına ve İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilerek sağlık tesislerimizde tedavilerine devam edildi“ dedi.

Hastalara ulaşmada hiçbir hava koşulu veya zorluğunun olmadığını belirten Öksüz, “Özellikle kuzey ilçelerimizdeki kırsal mahallelerimizde yoğun kar ve tipi etkili olduğunda yollar kısa süreliğine de olsa kapanıyor. Böyle durumlarda 112 Acil Sağlık Ekiplerinde görevli arkadaşlarımızın özverisi ile hastalarımıza paletli ambulanslarımızla ulaşıyoruz ve müdahalelerini yapıyoruz. Gerekli durumlarda en hızlı ve güvenli şekilde hastalarımızın sağlık tesislerine sevkini yine kar paletli araçlarımız marifetiyle yapıyoruz. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de yaptığımız işin odağında insan hayatının olması, hiçbir mazereti kabul etmiyor. Dolayısıyla biz hastalarımıza gece-gündüz, kar-yağmur demeden ulaşmak zorundayız” diye konuştu.