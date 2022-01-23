Kahramanmaraş'ta hasta götürürken kara saplanan ambulansı Off-Rod ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki evinde rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen bir hastayı Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne taşıyan ambulans hava şartlarının kötüleşmesiyle kara saplandı. Durumu telsiz ile merkeze bildiren ekiplerin imdadına ise olay yerinden geçen Kahramanlar Off-Rod ekibi yetişti. Kar lastiği bulunan ambulansa zincir takan ekip, daha sonra kar kütlesinden kurtarılarak yoluna devam etmesini sağlandı. Ekip adına açıklama yapan Alladin Kılcı, "Devletimizin her zaman yanındayız. Zincir takmak bizim işimiz" dedi.