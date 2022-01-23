İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kara saplanan otobüsü jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kayarak yoldan çıkan ve kara saplanan yolcu otobüsünü jandarma ekipleri kurtardı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayarak yoldan çıkan ve kara saplanan yolcu otobüsünü jandarma ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya'ya gitmekte olan, plakası ve yolcu sayısı öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü Göksun ilçesi Kanlıkavak bölgesinde kara saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çekiciler yardımı ile otobüsü bulunduğu yerden kurtardı.


Kar yağışının etkisini azaltması ile otobüsün tekrar yoluna devam edeceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.