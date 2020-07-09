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Karayolu yürüyüş yolu oldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde vatandaşlar, eski Kahramanmaraş karayolunu yürüyüş yolu olarak kullanıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde vatandaşlar, eski Kahramanmaraş karayolunu yürüyüş yolu olarak kullanıyor.


Karayolunun yeni güzergahının aktif hale gelmesiyle birlikte eski Kahramaraş karayolu adeta sessizliğe büründü. Yenilenen yolda trafik yoğunluğu artarken, eski Kahramanmaraş-Göksun karayolu ise yürüyüş yapan vatandaşlara kaldı.


Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde yol boyu yürüyerek ve koşarak spor yapma imkanı buluyor. Trafik akışının çok az olduğu karayolu üzerinde yürüyüş yapan Mehmet Güzel, “Bu yol önceden Kahramanmaraş'a gidiyordu ve yeni yol yapıldıktan buradan civar mahallelere ulaşım sağlanıyor. Burası da bizim için artık yürüyüş yolu oldu" dedi.

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