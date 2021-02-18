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Karda mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle farklı bölgelerde karda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle farklı bölgelerde karda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti.


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi bölesinde bir vatandaşın aracıyla karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yardımı ve büyükşehir belediyesine ait iş makinasının da desteğiyle kara saplanan araç kurtarıldı. Jandarma ekipleri Göksun Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonunu da mahsur kaldığı karlı bölgeden kurtarılmasına yardımcı oldu.

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