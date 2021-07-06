Kardeş şehirlerden ortak cadde tasarımı

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ın en büyük caddelerinden “Trabzon Caddesi” ve kardeş şehir Trabzon'un merkezinde bulunan “Kahramanmaraş Caddesi” adlı iki arter ortak tasarımlarla güzelleştirilecek.

İki büyükşehir belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmada, projeler üzerine görüşülmeye başlandı. Arterlerde yapılacak çalışmayla her iki caddenin de sanat yapıları, planları ve simge-ikonlarıyla bir bütünlük arz etmesi planlanıyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek çalışmanın kısa sürede proje safhasına geçmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör yapılacak çalışmayla ilgili, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile kent estetiği ve planlamacılığı çerçevesinde müşterek bir çalışmaya imza atıyoruz. Her iki şehrin maziye uzanan kardeşlik bağları atılacak bu adımla daha da güçlenecektir. Kardeş şehirlere, müşterek tasarımlar yakışır. İki şehrimizdeki iki caddemiz adeta bir ayna gibi Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine yansıtacak. Düzenlenen projede işbirliği sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise açıklamasında, “Trabzon ve Kahramanmaraş'ın en büyük caddeleri yapılacak çalışmalar neticesinde benzer tasarımlara sahip olacak. Kahramanmaraş tarihte çok önemli yere sahip bir şehir ve bizim de kardeş şehrimiz. Kahramanmaraş ve Trabzon caddelerinin proje sonrası benzer özellikler taşıyacak olması, aynı zamanda örneğine az rastlanan bir çalışma olacak. Proje tamamlandığında iki kentin vatandaşlarının da memnuniyet duyacağına inanıyorum” dedi.