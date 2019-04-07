İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kardeşini av tüfeğiyle vurdu

Kahramanmaraş’ta bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.


Olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi 10.sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, ağabey Serkan Y. (30) kardeşi Erkan Y.'yı (24) av tüfeğiyle bacağından yaraladı. Kardeşini yaraladıktan sonra kaçan Serkan Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralanan Erkan Y. da tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.