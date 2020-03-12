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Kargoyla kaçak cep telefonu sevkiyatı

Kahramanmaraş’ta kargoyla gönderilen paketlerin içinden 327 adet kaçak cep telefonu çıktı.

Kahramanmaraş'ta kargoyla gönderilen paketlerin içinden 327 adet kaçak cep telefonu çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, kargoyla İstanbul'dan Kahramanmaraş'a kaçak cep telefonu getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları iki ayrı operasyonda kargo paketlerinde 327 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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