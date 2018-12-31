Karla kapanan yolda hastayı 2 kilometre sedyede taşıdılar

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Afşin ve Göksun ilçelerine bağlı 2 mahalledeki hastalar, 112 Acil Servis ekiplerinin özverili çabaları sayesinde hastaneye ulaştırıldı.

Afşin'deki hasta, 112 Acil Servis ekipleri tarafından 2 kilometre boyunca karla kaplı yolda sedyede taşınırken, Göksun ilçesindeki hastanın imdadına ise paletli ambulans yetişti.

Yoğun kar yağışı, kuzey ilçeler olarak adlandırılan Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksek kesimlerde bulunan mahallelerin bir kısmının yolları ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için seferber olurken, 112 Acil Servis ekipleri de sağlık hizmetlerinin aksamaması için büyük çaba harcadı.

Afşin ilçesine bağlı Çukurpınar Mahallesi'nde bir hastayı, Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk etmek için yola çıkan 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, yoğun kar nedeniyle kapanan yolda hastanın yaşadığı eve ulaşamadı. 112 ekibi, soğuğa ve yoğun kara aldırmadan hastayı yaklaşık 2 kilometre sedyede taşıyarak ambulansa alıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra Afşin Devlet Hastanesine başarıyla naklini gerçekleştirdi.

Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'nde de yaşlı bir hastayı nakletmek için paletli ambulans devreye girdi. Afşin 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, Ericek Mahallesi'nde hastanın evinin bulunduğu bölgede yolların yoğun kar yağışı sebebiyle kapalı olması nedeniyle paletli ambulans ile olay yerine intikal edip hastaya ilk müdahaleyi evinde yaparak en yakın sağlık kuruluşuna naklini sağladı.

Her iki hasta ve yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür etti.