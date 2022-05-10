Karlar eridi kaya sümbülleri çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde baharla birlikte çıkan koruma altındaki kaya sümbülleri görenleri hayran bırakıyor.

Kaya sümbülünün kokusu ve görselliğiyle kendisine çektiğini söyleyen fotoğrafçılar, "Tarihte en çok kullanılan bitkilerden bir tanesi de sümbül çiçeğidir. Yeniden doğuş anlamına gelmekte ve çok hoş ve naif bir kokuya sahiptir. Kayaların içinden çıkmaya başlamasıyla ise muhteşem görüntüler oluşturdu. Karların erimesiyle çıkan kaya sümbülleri kokusunu bütün doğaya yaymaktadır" dedi.