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Karne alan öğrencilere giysi yardımı

Kahramanmaraş’ta kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.


Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Edeler Diyarı Derneği kadın komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonrası hayırseverin destekleriyle mont, bot, eldiven, eşofman ve çanta temin edildi. Öğrencilere ulaştırılmak üzere Kahramanlar Of Road Kulübü araçlarına yüklenen paketler, Dulkadiroğlu ilçesi Başdervişli Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere teslim edildi.


Edeler Diyarı Derneği Başkanı Şeref Dere, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar gülsün diye, böyle bir çalışma yaptık. Kahramanmaraş'ın dezavantajlı mahallelerinden biri olan Başdervişli'deyiz. Karnelerin verildiği bugünde biz de onların yüzü biraz daha gülsün diye Kahramanmaraş'taki hayırseverlerin yardımlarıyla mont, bot, eşofman takımı ve çanta ile eldiven hediye edildi” diye konuştu.


Öğrencilerin karne sevincine ortak olduklarını söyleyen Kahramanmaraş Edeler Diyarı Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Berber ise, “Çocuklarımız ile birlikte onların mutluluğuna biz de mutlu olduk. Onların karne hediyelerini takdim ettik. Hayırseverlerin destekleriyle bu tür yardımları devam ettireceğiz” diye konuştu.


Kahramanlar Off Road Kulübü Başkanı Sercan Özçimen ise, “Çocuklarımıza hediyelerimizi ulaştırdık ve çok mutluyuz. Yaklaşık 4 saatlik zorlu yolları aşarak bu köye geldik mutluyuz” dedi.


Başdervişli Okulu Müdürü Mesut Dingiş de, “Zorlu yollardan geçip geldiniz. Normalde yolumuz kapalı. Öğrencilerimize karne hediyesi oldu. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


Minik öğrenciler de kendilerine hediye edilen giysilerden dolayı teşekkür etti.

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