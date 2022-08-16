Kartalın pençesinden kurtulan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kartalın saldırdığı ancak taşıyamayarak yere düşürdüğü yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği'nde tedavi altına alındı.

Nurhak'ta fahri av müfettişliği yapan ve daha önce de hasta yaban keçisini kayalık arazide 3 kilometre sırtında taşıyan 50 yaşındaki Nuri Çadır, bu kez de kartal saldırısına uğrayan yavru yaban keçisinin hayatını kurtardı.

Kara Dede Yaylası'nda dolaşan Çadır, havada süzülen bir kartalın hızla yere indiğini fark etti. Çadır, kartalın yavru yaban keçisini avlamaya çalıştığı düşüncesi ile bölgeye gitti. Sarp arazide ilerleyen Çadır, kartalın inişe geçtiği yere ulaştığında ise düşüncesinde haklı olduğunu anladı. 3-4 aylık olduğu tahmin edilen yavru yaban keçisinin, sırtından ve ayaklarından yaralandığını gören Çadır, kartala av olmaktan son anda kurtulan hayvanı koruma altına aldı. Çadır, küçük yavrunun tedavisini yapmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerine bilgi verdi.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, fahri av müfettişi Nuri Çadır'la birlikte kucaklarına aldıkları yavru yaban keçisini dağdan indirdi. Araçla şefliğe getirilen yavru yaban keçisi, kurum veterinerleri tarafından tedavi altına alındı. Yavru yaban keçisinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından ait olduğu doğaya salınacağı bildirildi.