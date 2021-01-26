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Kartalkaya Barajı fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş’ta 1972 yılında açılan ve Aksu Nehri üzerine kurulan Kartalkaya Barajı, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

Kahramanmaraş'ta 1972 yılında açılan ve Aksu Nehri üzerine kurulan Kartalkaya Barajı, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.


Pazarcık ilçesinde bulunan, Aksu Nehri üzerinde, sulama, içme ve sanayi suyu temini amacıyla inşa edilen baraj, Kahramanmaraş ovalarına sulama ve Gaziantep ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılıyor.


Kartalkaya Barajı, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Barajın fotoğraf çekmek için harika bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Doğan Yeniğül, “Burası görülmeye ve gezilmeye değer bir yer. Kartalkaya Barajında bir yandan çayınızı içerken bir yandan da güneşin batışını izleyebilirsiniz. Burası huzurlu ve stresten uzak bir yer. Fotoğraf çekmek için harika bir ortamı var. Doğa tutkunları mutlaka burayı gelip görmeliler” dedi.

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