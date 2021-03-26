Kaya mezarlar koruma altına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan definecilerin talan ettiği 40 mağaradaki kaya mezarlar sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan 40 mağaradaki kaya mezarlar, yaklaşık 300 bin yıl öncenin izlerini taşıyor. Eşine az rastlanır mezarların yaklaşık 4-5 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Duvarlara oyulmuş raf ve üçgen prizması şeklinde mum veya çıra koyacak küçük oyukların bulunduğu mezarlar, Roma dönemi asilzadelerin yaşam şekillerine ilişkin ipuçları veriyor.

Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve koruma altına alınmadığından dolayı yıllardır definecilerin istilasına uğrayan yaklaşık 100 adet kaya mezarı Pazarcık Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli çalışmasıyla sit ilan edilerek korumaya alındı.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ise kaya mezarlarının bulunduğu alanın temizlenip turizme kazandırılmasını istiyor.